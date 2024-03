Mafia a Bari | prima verifica del ministero per lo scioglimento del Comune Decaro | «Un atto di guerra» Il Viminale | «Monitoraggio necessario»

In Consiglio comunale una mozione per il cessate il fuoco a Gaza: l'iniziativa di Bari Bene Comune - Una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per un immediato cessate il fuoco e una tregua ...virgilio

A Bari scoppia la guerra tra Piantedosi e Decaro: perché il Comune rischia lo scioglimento per Mafia - Il caso della commissione nominata dal ministro Piantedosi per verificare l'ipotesi scioglimento del comune a Bari, insorge il sindaco Decaro ...unita

Mafia a Bari, il ministero valuterà lo scioglimento del Comune. Scontro Pd-Centrodestra - «Solidarietà al sindaco Decaro che difende la sua città» dice Matteo Ricci, presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane, sindaco di Pesaro e coordinatore ...quotidianodipuglia