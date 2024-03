Madre installa le telecamere in casa e scopre che il figlio tenta di avvelenarla

(Di martedì 19 marzo 2024) I carabinieri hanno arrestato un 35enne di Vitulazio (Caserta) per maltrattamenti in famiglia: avrebbeto di avvelenare lacon composti chimici.

