Lutto per Claudio Baglioni | è morto lo storico collaboratore Franco Novaro

Firenze, 19 marzo 2024 – Tutti speravano in un esito diverso, ma alla fine è arrivata la tragica notizia della morte del direttore generale della Fiorentina Joe Barone . Il mondo del calcio, e non ... (lanazione)

(Adnkronos) – Lutto improvviso per Aryna Sabalenka, tennista bielorussa numero 2 del mondo. E’ morto a 42 anni il suo compagno Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccio. Koltsov in ... (seriea24)