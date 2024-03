Lutto nel mondo del calcio | Joe Barone ci ha lasciati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024) Un gravissimoha colpito ildelnegli ultimi minuti: Joeè passato a miglior vita Una terribile notizia scuote ildel: Joenon c’è più. Il direttore generale della Fiorentina, nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo, aveva accusato un grave malore nella camera dell’albergo dove c’era il suo club. I viola avrebbero dovuto prendere parte al match del “Gewiss Stadium”. Partita che non si è mai disputata e rinviata a data da destinarsi. Sin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime. Non c’è stato alcun tipo di miglioramento in queste 48 ore. Morto il direttore generale della Fiorentina, Joe(Foto LaPresse) Cityrumors.it*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO* L'articolo proviene da Cityrumors ...