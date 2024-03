Lutto nel mondo del calcio | è morto Joe Barone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 marzo 2024) Il direttore generale della Fiorentina era stato colpito da un infarto la scorsa domenica pomeriggio, poco prima che si disputasse il match contro l’Atalanta. Ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, pochi minuti fa è stata data la notizia del suo decesso. ÈJoe– Ilcorrieredellacittà.comLa Fiorentina ha pubblicato un comunicato stampa per comunicare ufficialmente la notizia ai tifosi viola. Addio a Joeil dg della Fiorentina Joenon ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina, classe 1966, si è spento questa mattina all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da domenica pomeriggio per un attacco cardiaco.si è sentito male intorno alle 15 in un hotel di Cavenago Brianza, cittadina alle porte di Bergamo, dove la ...