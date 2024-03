L’Università protagonista a Didacta con l’intelligenza artificiale e la nuova didattica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pisa, 19 marzo 2024 –di Pisa partecipa aItalia, la più importante fiera sull’innovazione della scuola che per la prima volta quest’anno ha aperto le porte anche al mondo universitario. L’evento, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 marzo, si rivolge a tutti coloro che operano ad ogni livello nel campo dell'istruzione e della formazione: docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, educatori, formatori, ricercatori, assegnisti, professionisti e imprenditori. Una kermesse di tre giorni per un totale di 1.780 eventi e 400 espositori. L’Ateneo pisano ha uno stand insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore nello spazio degli Arsenali dove si trovano anche le altre università, il Ministero dele della Ricerca e la ...