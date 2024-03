(Di martedì 19 marzo 2024) Romeluha accusato un un leggero sovraccarico all'inguine e dunque non sarà a disposizione per la gara tra Belgio e Repubblica...

“Free Congo DR. Stop the genocide”. Così Romelu Lukaku , attaccante belga della Roma ma di madre congolese, lancia un appello sui social dopo il pareggio (con gol) in casa del Feyenoord. Per ... (sportface)

L'esultanza nel gol contro il Feyenoord, nell'1-1 in Olanda dei playoff di Europa League, ha portato Romelu Lukaku a esibirsi in una posa che voleva essere anche messaggio di denuncia: "Free Congo ... (liberoquotidiano)

Lukaku, stop in Nazionale: le condizioni. Anche Bove lascia il ritiro - Romelu Lukaku ha accusato un un leggero sovraccarico all`inguine e dunque non sarà a disposizione per la gara tra Belgio e Repubblica d`Irlanda, come riportato.calciomercato

Roma-Sassuolo 1-0, le pagelle: Pellegrini, due mesi da top player. Llorente che spavento, Lukaku spreca tre palle gol - La Roma supera 1-0 il Sassuolo all'Olimpico e torna al successo dopo il pareggio in campionato con la Fiorentina e il ko in Europa League indolore con il Brighton. Ai giallorossi di De ...leggo

Roma, Lukaku ha recuperato. Dybala ko, fuori per 10 giorni - Se Lukaku, che non aveva partecipato alla trasferta di Brighton ... della seduta di venerdì ha accusato un fastidio all’adduttore della coscia destra. Lo stop potrebbe essere di una decina di giorni e ...siamolaroma