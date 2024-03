Lukaku si ferma con il Belgio | Roma in ansia | l’infortunio e i tempi di recupero

(Di martedì 19 marzo 2024) Non sembra esserci pace per Romelu. L’attaccante della, alle prese con un problema all’anca, definito da De Rossi ‘cronico’, è stato costretto arsi per un nuovo infortunio nel corso del ritiro con il. Notizia che aapprendono con un certo grado di apprensione visti i recenti problemi fisici del calciatore., si: idiConvocato dalla propria nazionale, ‘Big Rom’ sarà costretto a dare forfait per il match contro l’Irlanda.ha rimediato un sovraccarico all’inguine che gli ha impedito di continuare ad allenarsi correttamente. Il calciatore è rimasto comunque in gruppo e fa ancora parte dei convocati: la speranza è di riaverlo per la ...

