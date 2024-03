Luisa Ranieri | il gesto speciale per i fan di “Lolita Lobosco” emoziona tutti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 19 marzo 2024) News Tv.”. Ieri sera è andata in onda la penultima puntata della terza stagione della famosa serie televisiva.vola negli ascolti e festeggia il traguardo direttamente da Marrakech, dove si trova in vacanza insieme a Luca Zingaretti. Il suocommuove i fan. (Continua…) Leggi anche:, la rivelazione choc: è successo prima di “” Leggi anche: Sanremo 2023, incidente per: cos’è successo Tutto su “Le indagini di” “Le indagini di” è una serie televisiva trasmessa in prima serata ...