Love story in Comune a Terricciola Il sindaco riconsegna le deleghe all’assessora madre di sua figlia

(Di martedì 19 marzo 2024) di Sarah EspositoGiulia Bandecchi è di nuovo assessora all’urbanistica e ai lavori pubblici deldi. È questo l’epilogo della vicenda che da una settimana ha spaccato in due il piccolo borgo dell’alta Valdera. Ieri sera si è svolto il consiglio comunale straordinario voluto dalMirko Bini per discutere apertamente di ciò che accaduto dopo l’esposto alla prefettura da parte dei consiglieri di opposizione che chiedono la legittimità di un assessorato visto il legame che esiste tra ile Giulia Bandecchi. "Ho presentato le mie dimissioni il 7 marzo – riepiloga Bandecchi – perché non volevo creare problemi all’ente. Da ottobre 2022 (quando è nata la bambina dell’assessora e del, ndr) ci siamo interrogati sulla situazione con la giunta ...