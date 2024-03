Lotta al cancro | grande successo per “La mia mamma è bellissima” 2024 | i numeri dell’iniziativa

(Di martedì 19 marzo 2024) Forlì, 19 marzo- Obiettivo raggiunto, con risultati inaspettati. Si è chiusa anche l'edizionedel crowdfunding "La mia", importante appuntamento inserito nel programma annuale di raccolta fondi dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Al termine dei conteggi dei bussolotti disposti in oltre 130 attività dell'Emilia-Romagna, è stata confermata una raccolta totale di 26.456 euro superiore ai 25.000 attesi prima dell'inizio della campagna. L'iniziativa "La mia", crowdfunding lanciato da Ior con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le cure delle donne in chemioterapia, ha concluso la propria rassegna delcon. Attiva a partire dal 4 febbraio, giornata ...

