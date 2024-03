L’orgoglio delle Università nella giornata della Crui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Domani la primaNazionale, istituita dalla Conferenza dei RettoriItaliane, con titolo ‘svelate’ con l’obiettivo di presentare le attività di ricerca e l’offerta formativa di ogni ateneo. L’di Siena annuncia diversi incontri: si inizierà alle 9 in aula magna del Rettorato con l’appuntamento ‘Orizzontiricerca: incontro con i ricercatori del PNRR’. Sarà l’occasione per fare il punto sulle attività in corso, anche con l’obiettivo di apprezzare le ricadute applicative e tecnologiche nell’ambito produttivo e imprenditoriale. L’evento sarà aperto dal rettore Roberto Di Pietra, dalla pro-rettrice Donata Medaglini e da Donata Franzi, responsabile Divisione ricerca e trasferimento ...