L' omicidio Pierina Paganelli e il possibile killer ripreso dalla telecamera | i dettagli dell' ombra di un uomo

La nipote di Pierina Paganelli difende sua madre Manuela Bianchi e lo zio Loris sul l'alibi per la sera dell' Omicidio . Cos'ha detto la ragazza (notizie.virgilio)

Rimini, 12 marzo 2024 - Si muovono ancora le tessere del domino. Quello che ruota attorno all'Omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino a Rimini la sera ... (ilrestodelcarlino)