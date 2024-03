L' omicidio di Giogiò a Napoli | l' imputato condannato a 20 anni

Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – condannato al massimo della pena prevista per i minori il 17enne accusato di aver sparato aGiovan Battista Cutolo , il 24enne musicista dell'orchestra ... (dayitalianews)

Omicidio Giogiò Cutolo, 20 anni di carcere al 17enne che uccise il musicista. È il massimo della pena previsto: Venti anni di carcere, tre in più di quelli che ha vissuto. Questa la sentenza nei confronti del 17enne accusato dell'omicidio di Giogiò, il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo ammazzato lo scorso 31 agosto a Napoli . Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, Umberto Lucarelli , ha ...

