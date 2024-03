L’ombra della “falsa beneficenza” dietro la “strategia” della separazione | Fedez chiarisce qualche dubbio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Arrivano chiarimenti disullada Chiara Ferragni. Con la consegna del Tapiro d’oro di Striscia La Notizia per la chiusura del podcast Muschio Selvaggio, Valerio Staffelli ne approfitta per indagare sulla fine del matrimonio trae Chiara Ferragni. Chiede chiarimenti a proposito delle voci che vedono la finestoria d’amore legata al Pandoro Gate che ha investito la Ferragni. Valerio Staffelli parla di “” echiede: “Di chi?”. “Di Chiara”, la risposta dell’inviato di Striscia La Notizia. Laè un’operazione strategica per salvare le aziende? “Se io adesso ti dico di no, serve a qualcosa?”, chiede. “E’ importante perché la gente vuole sapere”, la ...