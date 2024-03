Lo pagano bene | è una questione di professionalità | Aldo Grasso smonta Massimiliano Allegri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Parole molto dure, quelle dicontro. Un attacco che sui social qualcuno lega alla conclamata fede granata del severo commentatore del Corriere della Sera, in un eterno derby Torino-Juventus, altri ad una più banale "difesa corporativa" nei confronti di un giornalista. Di sicuro, però, le parole del critico (non solo) televisive sul nervosismo del tecnico bianconero in diretta subito dopo il pareggio tra la Signora e il Genoa domenica pomeriggio risultano difficilmente contestabili.parla di "reazione scomposta" del mster livornese "di fronte a una domanda, più che pertinente, di Gianfranco Teotino nel corso della diretta di Sky Sport". Un siparietto poco edificante, di certo: Teotino chiede conto dell'unica vittoria juventina nelle ultime 8 partite e ...