Lo ius soli è un falso problema | non serve | i numeri rovesciano la narrazione della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Signori, lo iusè un. Il grande cavallo di battaglia del Pd etutta non, è pura propaganda. Il motivo è contenuto nei, che sono super partes, non sono tifosi di una o dell’altra fazione politica. Ebbene, in base agli ultimi dati Eurostat nel 2022 i cittadini con un passato migratorio che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono in totale 213.716: il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone. Nel 2022 è divenuto italiano il 4,3% dei residenti con cittadinanza non italiana, a fronte di una media del 2,6% per l’intera area Ue. Lo evidenzia un rapporto di Fondazione Ismu Ets. L’Italia è il Paese europeo che ha concesso più cittadinanze di tutti. L’Italia è il Paese che concede più ...