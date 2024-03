“Lo hanno trovato proprio lì” | il corpo era abbandonato dentro il casolare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un uomo è statoprivo di vita in unnei pressi della linea ferroviaria alla periferia di Maniago (Pordenone). La vittima, forse di origini africane, potrebbe essere morta per esalazioni da monossido di carbonio circa due settimane fa. Sarà l'autopsia a rivelare i dettagli del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.