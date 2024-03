LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 96-81 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | la squadra di Banchi cade a Kaunas

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07 La nostratermina qui, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.06 Brutto secondo quarto dellachesul campo dellodi coach Andrea Trinchieri. FINISCE COSI’! 96-81 Lundberg va a ritoccare il punteggio finale. 96-79 Momento di gloria anche per il classe 2002 Motvila. 93-79 Schiaccia anche Abass. 93-77 Schiacciata di Hayes, 1’01” da giocare. 91-77 Liberi di Butkevicius che fanno partire i titoli di coda sul match. 89-77 Liberi di Evans. 87-77 Dentro il libero aggiuntivo, 2’24” sul cronometro. 87-76 Shengelia trova un potenziale gioco da tre. 87-74 Schiacciata di Hayes. 85-74 Libero di Giedraitis. 84-74 Tripla di ...

84-74 Tripla di Lomazs. 84-71 Dentro il libero aggiuntivo, 5'02" da giocare con lo Zalgiris che ora scappa via. 83-71 Evans con un potenziale gioco da ...

La Virtus Bologna crolla 96-81 a Kaunas contro lo Zalgiris e arriva il terzo ko in fila. Espulso coach Luca Banchi

2° quarto - La schiacciata in apertura di Abass è seguita da due triple in fila dello Zalgiris dell'ex Treviso Tomas Dimsa: Banchi chiama timeout con 8'36". Abass dalla media accorcia e poi prende ...

La Virtus Segafredo Bologna è volata ieri in direzione Kaunas dove questa sera affronterà lo Žalgiris per il Round 30 di Turkish Airlines EuroLeague.