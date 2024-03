LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 58-51 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | allungo lituano nel terzo quarto

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-54 Dentro il libero aggiuntivo. 58-53 SHENGELIA! Canestro con fallo del georgiano che prova a scuotere la. 58-51 Completato il gioco da tre. 57-51 Evans trova un potenziale gioco da tre, c’è solo la squadra di Trinchieri in campo in questo momento. 55-51 Liberi di Birutis, massimo vantaggiosul +4 con 6’04” da giocare nel. 53-51 Birutis porta avanti locon un tiro da centro area. 51-51 Palleggio, arresto e tiro di Evans, 7’10” da giocare nel, 0-2 i falli. 49-51 Partenza di Shengelia che si accentra e realizza con l’ausilio del ferro. 49-49 Liberi di Giedraitis che riportano loin parità. 47-49 Birutis riporta lo ...

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-49 Liberi di Giedraitis che riportano lo Zalgiris in parità. 47-49 Birutis riporta lo Zalgiris a -2. 45-49 Piazzato di Ulanovas. inizia IL secondo ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 12-18, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Dobric trascina la Segafredo in avvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-20 Liberi di Belinelli. 15-18 Tripla di Lekavicius in uscita dal time out. Time out televisivo con la Virtus sul primo allungo di serata, +6. 12-18 SCHIACC ...oasport

EL - Zalgiris Kaunas vs Virtus Bologna, il buzzer di Lundberg all'intervallo - 2° quarto - La schiacciata in apertura di Abass è seguita da due triple in fila dello Zalgiris dell'ex Treviso Tomas Dimsa: Banchi chiama timeout con 8'36". Abass dalla media accorcia e poi prende ...pianetabasket

LIVE – Zalgiris-Virtus Bologna 41-44, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA - Il LIVE in diretta di Zalgiris-Virtus Bologna, sfida valida per la 30^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket ...sportface