LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 33-33 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | parità a metà secondo quarto

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-38 Tripla di Evans, 3’40” sul cronometro del, 3-3 i falli. 35-38 Mickey si appoggia al vetro. 35-36 Liberi di Hayes. 33-36 TRIPLA di Lomazs. 33-33 Lomazs si presenta nel match mandando a bersaglio un arresto e tiro. 33-31 Tripla di Lavrinovicius. 30-31 Penetrazione di Sumner che si appoggia al tabellone. 28-31 Dentro il libero supplementare, 6’45” da giocare nel primo tempo, 3-0 i falli. 28-30 ABASS! Canestro con il fallo subito da Manek, potenziale gioco da tre. 28-28 Liberi di Shengelia. 28-26 Piazzato di Abass. 28-24 Dimsa da tre. 25-24 Tripla di Dimsa, time out Luca Banchi con loavanti. 22-24 ABASS! L’ex Brescia e Milano vola a schiacciare. INIZIA IL! FINISCE IL PRIMO ...

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

LIVE – Zalgiris-Virtus Bologna 22-22, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA - Il LIVE in diretta di Zalgiris-Virtus Bologna, sfida valida per la 30^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket ...sportface

EL - Virtus Bologna a Kaunas nella Zalgirio Arena: diretta 2° quarto 28-28 13' - 2° quarto - La schiacciata in apertura di Abass è seguita da due triple in fila dello Zalgiris dell'ex Treviso Tomas Dimsa: Banchi chiama timeout con 8'36". Abass dalla media accorcia e poi prende ...pianetabasket

LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 12-18, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Dobric trascina la Segafredo in avvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-20 Liberi di Belinelli. 15-18 Tripla di Lekavicius in uscita dal time out. Time out televisivo con la Virtus sul primo allungo di serata, +6. 12-18 SCHIACC ...oasport