LIVE – Zalgiris-Virtus Bologna 22-22 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilindi, sfida valida per la 30^ giornata dell’di. La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, prima nello scontro diretto con l’Olympiacos e poi contro il Real Madrid, uscendo dalla zona playoff, lontana ora una vittoria. Diventa, quindi, fondamentale strappare una vittoria a Kaunas, sia per ritrovare quel successo che in trasferta manca ormai da oltre due mesi, e sia per sfruttare al meglio una settimana cruciale, con l’ultimo doppio impegno della stagione. Di contro, la squadra di coach Trinchieri, ha perso le ultime tre partite ed è ormai tagliata fuori anche dalla corsa ai play-in, ma rappresenta comunque un’avversaria ostica. La ...

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Tripla di Lekavicius in uscita dal time out. Time out televisivo con la Virtus sul primo allungo di serata, +6. 12-18 SCHIACCIATA di Dunston. 12-16 ... (oasport)

EL - Virtus Bologna a Kaunas nella Zalgirio Arena: gli aggiornamenti in diretta - Dove vedere Zalgiris vs Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle 19:00 con diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN e Now. Diretta testuale in questa pagina su PianetaBasket.com. La Virtus ...pianetabasket

EL - Virtus Bologna a Kaunas contro lo Zalgiris: gli aggiornamenti in diretta - Dove vedere Zalgiris vs Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle 19:00 con diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN e Now. Diretta testuale in questa pagina su PianetaBasket.com. La situazione ...pianetabasket

Diretta Zalgiris Virtus Bologna/ Streaming video tv: partita da vincere (Eurolega, oggi 19 marzo 2024) - La diretta tv di Zalgiris Virtus Bologna sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle ...ilsussidiario