LIVE Italia-Nuova Zelanda 4-0 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | mano rubata da tre per le azzurre nel secondo end

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-CANADA DIDALLE 13.00 18.51: Ancora tre stonea punto quando mancano gli ultimi 3 tiri 18.46: Tre stonea punto a metà del terzo end 18.42: Due stone a punto per l’dopo 4 tiri del terzo end 18.38: L’errore di Jessica Smith che cerca un’improbabile bocciata preferendola al tiro di precisione costa carissimo alle neozelandesi che subiscono lada 3 delle. Concentrate e tranquille, nonostante la sconfitta con il Canada, lene: 4-0 18.34: Colpisce la guardia la penultima stone neozelandese, restano tre stone ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NUOVA ZELANDA DI curling femminile DALLE 18.00 16.23: Si chiude qui la nostra DIRETTA . Grazie per averci seguito, appuntamento a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI curling femminile DALLE 13.00 17.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI curling femminile DALLE 13.00 18.20: Non perfetto l’ultimo tiro di Constantini e l’Italia si deve accontentare di un ... (oasport)

Le Iene 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 19 marzo - Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. Al timone dello show la giornalista Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan ...tpi

Coppa Davis, tutto sui gironi: gruppo di ferro a Valencia, Germania a Zhuhai - L'Italia, di scena per il terzo anno a Bologna ... e il diciottenne Jakub Mensik che ha raggiunto a Doha quest'anno la sua prima finale ATP e guida la PIF ATP LIVE Race To Jeddah. Per il doppio la ...sport.tiscali

Lovers Film Festival 2024: tra gli ospiti Annagaia Marchioro, Paolo Camilli e Guglielmo Scilla - In programma, l’unica proiezione Italiana del documentario di Carlos López Estrada e Zac Manuel Lil Nas X: Long LIVE Montero, sulla vita del celebre rapper afroamericano originario di Atlanta ...torinoggi