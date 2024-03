LIVE Italia-Nuova Zelanda 11-3 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | riscatto delle azzurre che conquistano la quinta vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-CANADA DIDALLE 13.00 19.55: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 13.00 per-Corea del Sud. Buona serata! 19.53: prontoche non hanno perso la concentrazione e hanno portato a casa lanumero cinque in questo Mondiale dopo la sconfitta in volata contro il Canada. Domani la sfida con la Corea del Sud, squadra molto difficile da affrontare e da battere, lecapiranno se potranno lottare per la semifinalefino alla fine. 19.52: I punti sono tre ma la sostanza non cambia! ...