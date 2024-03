LIVE Italia-Nuova Zelanda 1-0 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | azzurre a caccia di riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

18.20: Non perfetto l'ultimo tiro di Constantini e l'si deve accontentare di un punto nel primo end 18.11: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del primo end 18.03: Tra poco il via della gara 18.02: Successo a sorpresa per le neozelandesi (8-6) nella sfida contro la Scozia, poi due sconfitte, 6-8 contro il Giappone e 4-12 contro la Corea del Sud 17.59: Le favorite della vigilia sono la Svezia di Anna Hasselborg, la Svizzera di Silvana Tirinzoni, la Scozia di Rebecca Morrison, il Canada di Kerri Einarson 17.56: Stefania Constantini è affiancata da Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e dalla riserva Marta Lo Deserto 17.53: ...