LIVE Italia-Canada | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | per sognare la semifinale serve vincere

(Di martedì 19 marzo 2024) 12.55: Stefania Constantini è affiancata da Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e dalla riserva Marta Lo Deserto. 12.52: La leader della squadra è Stefania Constantini, Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. La veneta, già skip durante gli ultimi Europei, ha contribuito ad alzare il livello di una squadra particolarmente affiatata e ormai capace di esprimersi ad alti livelli: dopo il decimo posto di due anni fa e il quinto posto raggiunto lo scorso anno, le nostre portacolori proveranno a compiere un ulteriore passo in avanti. 12.49: La Nazionale azzurra ha tutte le carte in regola ...