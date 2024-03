LIVE Italia-Canada 6-6 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre agguantano il pareggio nell’ottavo end!

Leggi tutta la notizia su oasport

15.32: una stone azzurra a punto a metà del nono end 15.29: doppia stone canadese a punto dopo quattro tiri 15.25: Doppio punto! Constantini è perfetta negli ultimi due tiri e ilpuò solo limitare i danni! Di nuovo parità! 6-6 15.21: Non perfetta nella bocciata Mohan che lascia una stone azzurra a punto quando mancano tre tiri alla fine 15.17: Una stone canadese a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell'end 15.13: Guardia esterna a destra per lema Zardini Lacedelli non è precisa 15.08: Ancora una volta Constantini punta sulla precisione ed evita la debacle azzurra. Mano rubata da ...