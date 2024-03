LIVE Italia-Canada 4-6 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | ancora una mano rubata dalle canadesi nel settimo end

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NUOVA ZELANDA DI18.00 15.08:una volta Constantini punta sulla precisione ed evita la debacle azzurra.da uno per ilche comunque consolida il suo vantaggio dopo sette end: 4-6 15.05: Sbaglia anche Constantini che arriva a malapena alla casa ma lascia tre stonea punto. Rischio altissimo per le azzurre 15.00: Mathis non ne indovina una oggi! Cerca di promuovere la guardia (involontaria) azzurra ma non cambia nulla di fatto. Restano due stonea punto e toccherà di nuovo a Constantini a rimettere a posto i cocci 14.59: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NUOVA ZELANDA DI curling femminile DALLE 18.00 13.47: Si chiude con un nulla di fatto il terzo end. Mano an nulla ta, si prosegue, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NUOVA ZELANDA DI curling femminile DALLE 18.00 14.18: Benr Romei che spazza via la stone canadese e ne piazza due Azzurre a punto ... (oasport)

Lady Day LIVE Club: Claudia is on the Sofa in concerto - Venerdi` 22 marzo 2024 prosegue al Circolo Culturale Area di Carugate (Milano), in via Garibaldi 26, il Lady Day LIVE Club, tour legato al progetto Lady Day che prevede una serie concerti mensili e re ...mentelocale

VIDEO | Grasso: "La mafia al nord è stata sottovalutata: ora è un pericolo" - “Siamo orgogliosi, dopo gli eventi in LIVE streaming proposti agli studenti di tutta Italia, di sostenere anche questa iniziativa che stimola il dialogo con i docenti ed educa i ragazzi a riconoscere ...parmatoday

Vampire Weekend in concerto LIVE streaming durante un’eclissi di sole: data e anticipazioni sul nuovo album - dato che l’eclissi è attesa intorno alle 13.36 (rispettivamente le 18 e le 19.36 in Italia). Il nuovo album dei Vampire Weekend si intitola “Only God Was Above Us” uscirà tre giorni prima ...tag24