LIVE Italia-Canada 4-5 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | doppio punto per le canadesi nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NUOVA ZELANDA DIDALLE 18.00 14.52: Una stone canadese adopo 4 tiri del settimo end 14.48:per leche tornano in vantaggio dopo ilend 14.44: La doppia bocciata di Constantini rimette a posto le cose 14.41: Ancora un errore gravissimo di Mathis che lascia alla possibilità del triplocon una bocciata troppo debole 14.40: Due stonea metà delend 14.28: Non sbaglia la bocciata Constantini e riporta avanti l’con il ...