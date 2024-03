LIVE Italia-Canada 2-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | mano rubata delle americane nel quarto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NUOVA ZELANDA DIDALLE 18.00 14.18: Benr Romei che spazza via la stone canadese e ne piazza due Azzurre a punto dopo 8 tiri 14.13: Azzurre a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.09: Limita i danni Stefani Constantini che evita il disastro e lascia un punto alle canadesi.in vantaggio 2-3 14.07: Bocciata di Homan, tre stone canadesi a punto. Serve un tiro preciso di Constantini per evitare la debacle 14.05: Situazione molto complicata per l’che rischia grosso. Ora ci sono due stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Ultimo tiro imperfetto di Constantini 14.01: Una stone ...