LIVE Italia-Canada 2-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | subito due punti per le azzurre nel primo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NUOVA ZELANDA DIDALLE 18.00 13.19: Brava Constantini a non dare altri appigli per la doppia bocciata ad Homan e a bocciare a sua volta per il doppio punto azzurro: 2-013.15: la doppia bocciata riesce a Homan, una sola stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi tre tiri 13.14: Sempre tre le stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri. l’cerca di non dare la possibilità della doppia bocciata alle canadesi 13.11: tre stonea punto dopo 8 tiri delend 13.07: Stone azzurra a punto dopo 5 tiri delend 13.02: Mano per ...