LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga totalmente ripresa! UAE che fa il ritmo sull’ultima salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 14.00 16.37LA! 16.35 UAE sempre in testa al gruppo, Pogacar attualmente in terza posizione in gruppo. 16.33 Aumenta la pia in corsa: ora arriva anche tanta foschia. 16.30 Caduta in gruppo! Purtroppo coinvolti Lorenzo Fortunato e Matthew Riccitello. 16.27 Al momento Jimmy Janssens ha poco meno di un minuto di vantaggio sul gruppo. 16.25 Sono 10 i km all’arrivo! 16.22 Ora il gruppo inizia a recuperare. Il distacco scende a 1:35. 16.19 Per ora i 2 minuti di vantaggio di Jimmy Janssens rimangono intatti. 16.16 Fernandez è stato ripreso del gruppo. Ora rimane davanti solo Jimmy Janssens: è lui contro il gruppo. 16.13 Siamo a meno ...