LIVE Fenerbahce-Milano | Champions League volley femminile in DIRETTA | Egonu e compagne sognano la finale!

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:48 Purtroppo Alessia Orro si è infortunata alla caviglia nell’ultimo match di Campionato e questa sera non dovrebbe essere della partita, gli esami medici hanno dato riscontri positivi, ma forzare i tempi non è mai consigliato. 17:45 La formula del torneo prevede che la formazione di coach Gaspari avrà bisogno di vincere 2 set per qualificarsi alla, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Fenerbache si deciderà invece tutto al golden set. 17:42si è letteralmente superata nel match d’andata, imponendosi con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico e mettendo un’importante ipoteca sul passaggio del turno. 17:39 E’ arrivato il momento della verità, oggi scopriremo la prima finalista della massima competizione continentale. 17:36 Buonasera e benvenuti alla ...