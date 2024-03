LIVE Fenerbahce-Milano 3-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 8-7 | c’è da soffrire fino alla fine!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-12 Fedorovtseva non ne vuole sapere di mollare. 9-12 MANI-OUT DI EGONU! BREAK PESANTISSIMO! 9-11 Pallonetto millimetrico di Cazaute, che giocatrice! 9-10 Pallonetto di Vargas,ci prova in difesa ma non riesce a rimandare la pdi là. 8-10 ERROREEEEEE IN ATTACCO DI VARGAS! 8-9 ANCORAAAAA! CAZAUTE SFONDA SULLE MANI DEL MURO! 8-8 Cazaute con coraggio dimostra di essere una banda completa! 8-7 In rete il servizio di Sylla, troppi errori per il numero 17 di. 7-7 MURONE DI SYLLA SU VARGAS! SPINGERE! 7-6 Parallela di Vargas,purtroppo non sta aggredendo il match quando deve e può. 6-6 Ace di Kalac, continuano i problemi per Sylla. 5-6 In rete il servizio di Egonu. 4-6 Non passa la battuta di Fedorovtseva. 4-5 Fedorovtseva ...