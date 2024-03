LIVE Fenerbahce-Milano 2-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 13-14 | Egonu prova a trascinare le sue nel set decisivo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-17 Ancora ace di Vargas. 17-17 Ace di Vargas. 16-17 Pipe vincente di Fedorovtseva. 15-17 MURONEEEEEE DI HERYMAN SU VARGAS! 15-16 Pallonetto di seconda intenzione di Orro. 15-15 Errore in battuta anche per. 14-15 Fedorovtseva pesta la linea dei nove metri. 14-14 Lunga la battuta di Folie. 13-14 Mani-out di, Paola sta facendo una partita clamorosa. 13-13 MUROOOOOO PAUROSOOOOO DISU VARGAS! 13-12 Cazaute sfonda sulle mani del muro, siamo in partita! 13-11 Pallonetto spinto di. 13-10 Diagonale profonda di Fedorovtseva. 12-10 Lungo il servizio di Fetisova. 12-9 Errore in attacco di Sylla, break sanguinoso. 11-9 Primo tempo di Fetisova. 10-9 Parallela imprendibile di. 10-8 Mani-out di ...