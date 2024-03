LIVE Fenerbahce-Milano 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 13-14 | è battaglia nel terzo parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-14 Heyrman approfitta di una slash,passa avanti! 13-13 Egonu non sbaglia più un colpo in attacco! 13-12 Sbaglia la battuta Folie. 12-12 NON SI PASSAAAAAAAAA! Muro clamoroso di Folie su Vargas! 12-11 Primo tempo vincente di Kalac. 11-11 ACEEEEE DI SYLLAAAA!!! 11-10 Alzata ad una mano di Orro e attacco vincente di Egonu! 11-9 Pipe vincente di Vargas. 10-9 Pallonetto di seconda intenzione di Orro. 10-8 Errore da posto quattro di Sylla. 9-8 Sbaglia dai nove metri anche Vargas. 9-7 Questa volta esce il servizio di Cazaute. 8-7 ACEEEEEE DI CAZUATE! 8-6 Non passa neanche la battuta di Kalac. 8-5 Errore al servizio di Egonu. 7-5 Mani-out di Egonu, bravaa vincere uno scambio che si stava mettendo male. 7-4 Ancora ace di Fedorovtseva. 6-4 Ace di Fedorovtseva. 5-4 ...