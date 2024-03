LIVE Fenerbahce-Milano 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 15-11 | Vargas e Fedorovtseva indemoniate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-13 Muro di Folie su, finalmente! 18-12continua a smartellottare, in questo momento non sta funzionando niente ae l’atteggiamento non è dei migliori. 17-12 Ancora un errore in attacco per Egonu. 16-12 Muro di Fetisova su Egonu, serata difficile per Paola. 15-12 Errore in attacco di, bisogna spingere in fase break adesso. 15-11 Sbaglia al servizio Cazaute. 14-11 Parallela piazzata di Cazaute, servono questi colpi stasera. 14-10 Diagonale imprendibile di. 13-10 Ancora un mani-out di Cazaute, la francese è in palla. 13-9 Parallela imprendibile di. 12-9 Pallonetto spinto di Cazaute. 12-8 Ancora un pallonetto di Drca. 11-8 Daalderop trova subito un punto ...