LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 30 km | gruppo a 1’15” dai quattro fuggitivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.01 Siamo molto vicini dalla salita di Gabicce Monte di terza categoria: 1,7 km al 5,6%. 15.58 Si portano in testa alanche gli uomini della UAE Team Emirates per ricucire il gap. 15.55 I battistrada sono ora a Gradara e hanno un vantaggio di 1’20” nei confronti del plotone a 30 chilometri dall’arrivo. 15.52 In testa alsi fanno vedere gli uomini del Team Polti Kometa e quelli del Team Jayco AlUla. 15.48 Siamo a 40 chilometri dalla conclusione di questa prima. 15.45 Fra poco si passerà da Tavullia, località diventata famosa per aver dato luce a Valentino Rossi. 15.42che sta tenendo monitorata la situazione, senza spingere più di ...