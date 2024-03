LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | tra poco parte la prima tappa per le strade di Pesaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 13.56nza e arrivo adopo 109,7 km, con un finale scoppiettante adatto ai finisseur. La carovana inizierà a partire da Piazza Castello alle tra pochi minuti (alle 14.00), e nel giro di una decina di minuti poi partirà ufficialmente ladal chilometro zero. 13.53 Trentanovesima edizione della breve corsa a tappe italiana, chedae terminerà domenica, dopo cinque frazioni che si annunciano scoppiettanti, a Forlì. Quattro le squadre World Tour al via, in una competizione che ha sempre offerto negli ultimi anni spazio a giovani emergenti o corridori in cerca di riscatto. 13.50 ...