Lisa Vittozzi e la Coppa del Mondo alla fine del buio

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è una ragazza di 29 anni di Sappada, un piccolo comune in provincia di Udine, che sta giocando con un cordino a cui è legata una bandiera tricolore. Sta aspettando che lo speaker finisca di presentarla in inglese e quando lo fa, lei la agita, mentre sale un paio di gradini del podio con gli occhi lucidi. Il presidente dell’IBU – International Biathlon Union – Olle Dahlin le stringe la mano e le porge la sfera di cristallo, uno dei sogni nel cassetto di ogni biathleta. Di coppe, più piccole, ne ha già alzate due nei giorni precedenti: una per il format dell’individuale, l’altra per quello dell’inseguimento. Questa è più grande, più pesante sotto ogni punto di vista. Quando finalmente la alza al cielo,può cominciare a realizzare di aver vinto ladeldi biathlon. Ora è tra le più grandi del ...