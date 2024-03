L' ira di Trump | ' mutuo o vendita dei miei asset per la cauzione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Donaldsi scaglia contro il giudice e la procuratrice di New York. In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente li attacca per il caso degligonfiati delle sue società e per lada 464 milioni di dollari che gli è stato imposto di versare. Finoranon è riuscito a pagarla e potrebbe essere costretto a vendere alcuni dei suoiper far fronte al pagamento. "Nessuno ha mai sentito nulla del genere. Potrei essere costretto ad accendere mutui o vendere, probabilmente con forti sconti, ie se e quando vincerò in appello glisaranno andati. Ha senso?", ha dettosu Truth.