L’Inter vede lo scudetto Manca l’aritmetica | tutti i calcoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)di Inzaghi viaggia spedita verso la seconda stella. Losembra essere dietro l’angolo, ma ancoraper festeggiare. E c’è una gara particolare ai nerazzurri che potrebbe essere cerchiata in rosso da qui fino a fine aprile. AVANTI – Archiviato il pareggio in casa contro il Napoli,di Simone Inzaghi è sempre più vicina a vincere il suo ventesimoe a cucire sul petto la sua seconda stella. Nonostante l’1-1 contro i partenopei,mantiene un largo vantaggio sul Milan che è secondo in classifica: sono 14 i punti di vantaggio. Adesso si apre l’ultima sosta del campionato per gli impegni delle nazionali: la Serie A tornerà per la settimana di Pasqua conche scenderà in campo nel giorno di ...