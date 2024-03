L’Inter ha corretto i dettagli | ecco cosa è mancato a Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)di Inzaghi è tornata a riprendersi a San Siro. In molti ipotizzavano un tracollo contro il Napoli: risposta perfetta dei nerazzurri che si avvicinano allo scudetto. VA BENE COSÌ – A poco meno di una settimana dal tracollo del Civitas Metropolitano, nonostante la cocente eliminazione anticipata dalla Champions League per mano dell’Atleticoha saputo rispondere presente alla delicata sfida di domenica sera contro il Napoli. Molti avranno immaginato un rientro in campionato con la testa altrove, ma Simone Inzaghi è stato bravo a dare la carica giusta ai suoi per far si che non si perdessero d’animo.– A rispondere più che presente è stato Lautaro Martinez che, nonostante l’errore dal dischetto che ha mandato i colchoneros a festeggiare, ha saputo trascinare la sua Inter da vero leader ...