L’infortunio è serio | Courtois lascia piangendo l’allenamento del Real Madrid | lesione del menisco

(Di martedì 19 marzo 2024) Thibautsi è ancora gravemente infortunato, durante un allenamento con ildeldestro e obbligo di un nuovo intervento. Uno stop che arriva proprio nel momento in cui stava recuperando dalla rottura del crociato sinistro di quest'estate: una botta terribile sotto il profilo psicologico.

Magister entra in W-Group - W-Group ha annunciato l’ingresso di Magister, gruppo attivo in Italia con Ali Lavoro (somministrazione e ricerca del personale), Labor-B (consulenza strategica e audit HR), Repas (welfare aziendale e ...linkedin

Borsa Usa, S&P 500, Nasdaq scivolano in vista riunione Fed, titoli chip in calo - (Reuters) - S&P 500 e Nasdaq perdono terreno con l'indebolirsi della maggior parte dei titoli delle megacap e di quelli legati ai chip, mentre la fiducia degli investitori rimane fragile in attesa del ...msn

Riccardo Scamarcio: «Un film porno Non lo farei mai» - Riccardo Scamarcio si è aperto rivelando frammenti della persona dietro al personaggio.Da sempre molto riservato quando si tratta della sua vita personale, l’attore ha delineato fin da subito un confi ...msn