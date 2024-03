L’indiscrezione di mercato Idea Immobile per l’attacco del 2024-2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il rinnovo (non semplicissimo) ma neppure così lontano di Lautaro Martinez, prima di tutto. E la conferma di Marcus Thuram, scontatissima.dell’Inter per lastagioneha già due punti fermi, a meno di clamorosi eventi. E siccome a gennaio è già stato bloccato Mehdi Taremi, il calciatore iraniano che il 30 giugno lascerà (col contratto in scadenza)il Porto per approdare in maglia nerazzurra, resta da capire chi completerà il reparto avanzato. L’addio del 35enne Alexis Sanchez sembra assai probabile, mentre è ancora in bilico il futuro del 34enne Marko Arnautovic (legato al club fino al). Per questo l’Inter è già alla ricerca di un quarto attaccante e nelle ultime ore, alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa a Roma, è spuntata la suggestione Ciro, in rottura con la ...