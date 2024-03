L' incanto di Orfeo | Mito e Storia a Palazzo Medici Riccardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 - Durata e divenire. Fermare il tempo che scorre nella clessidra del vivere era un' autentica ossessione per gli antichi greci, che si rifugiavano nell'arte come momento di stasi contemplativa, ricerca heideggeriana dell'Essere nel varco aperto dall'della poesia. Il limbo sospeso sulla soglia dell'eternità in cuied Euridice si guardano per l'ultima volta, sperando e disperando di poter sopravvivere per ritrovarsi insieme. Il poeta e la ninfa, l'amore e la morte, la fragilità del desiderio e la paura della perdita: ilè da sempre lo schema di un fatto avvenuto una volta per tutte che attraversa idee e uomini, tempi e linguaggi, dipinti e sculture, fino ai giorni nostri ed oltre. E- sede della mostra a cura di Sergio ...