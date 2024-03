L' impiegata della Roma licenziata per il video hot | Umiliata Farò i nomi

(Di martedì 19 marzo 2024) La giovane donna è stata lincenziata dopo che unprivato era stato diffuso tra calciatori e staff del club giallorosso. Ieri è stata sentita dal procuratore federaleFigc per fornire la sua versione

Qualiano (Napoli), 24 gennaio 2024 – ac compagna all’asilo il figlio della sua compagna ma, a causa del parcheggio , litiga con il bidello , poi lo picchia e gli lancia via il telefono, e fa anche in ... (quotidiano)

La Roma licenzia un’impiegata perché un giovane della Primavera ha fatto circolare un suo video hard . Ne scrive il fatto che racconta una storia che messa così come l’ha raccontata il fatto sarebbe ... (ilnapolista)

Nel filmato la ragazza era in atteggiamenti intimi col fidanzato. Il video sarebbe stato condiviso nella chat di alcuni calciatori delle giovanili (ma non solo), tecnici e dirigenti della società ... (ilgiornale)

