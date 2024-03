Limite ai pagamenti in contanti | cosa cambia? Ecco tutto quello che devi sapere

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Il tetto al contante rappresenta un importante strumento di contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.per quest’anno, ebolle in pentola per quel che riguarda le normative in merito? Scopriamonell’articolo a seguire. Ilal pagamento inper questo 2024 rimane fissato a 4.999,99 euro. La conferma arriva dalla nuova Manovra, che non ha previsto modifiche rispetto all’anno precedente. In questo articolo, approfondiremo la normativa di riferimento e le sanzioni previste per chi la trasgredisce. Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 del 2007: disciplina le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Legge di Bilancio 2023: ...