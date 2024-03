Limatola non ha più una maggioranza che lo sostiene | si dimetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Consiglio provinciale va al centrodestra. Esultano Fratelli d’Italia, Forza Italia e Nuovo Orizzonte Civico. Per Fabrizio Rossi, deputato grossetano, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e Luca Minucci, presidente provinciale FdI Gro sseto èun risultato storico. "Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto – dicono Rossi e Minucci – elegge in Consiglio provinciale tre consiglieri: Guendalina Amati, Danilo Baietti e Michele Vaiani, su sei che sono toccati al centrodestra". Per Rossi e Minucci il presidente della Provincia Francescoha il dovere etico e morale di rassegnare le dimissioni. Di dimissioni diparla anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "È indispensabile – dice Vivarelli Colonna (nella foto) – nel pieno interesse dei cittadini, giungere quanto prima a un nuovo assetto di vertice con ...