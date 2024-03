L’estate di Antonio | l’ansia per il futuro e la lealtà verso la Natura

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) Accoccolato a fissare il braciere,non mostrava alcuna voglia di spostarsi dal camino. “Cosa trovera? di interessante mio figlio in un fuoco spento?” s’interrogo? il padre tra se? e se?. «Cielo perfetto per innaffiare» si disse invece mentre, affacciandosi in giardino, lanciava uno sguardo alle prime stelle che brillavano timide. Il solstizio di giugno era trascorso, la Luna cresceva nel segno del Cancro e le piante bevevano l’acqua come spugne, facendone scorta contro il caldo in arrivo. L’uomo si diressela pompa, ma l’aria era piu? fresca di quanto aveva immaginato e dovette tornare indietro a coprirsi con una maglia dalle maniche piu? lunghe. Una polo rossa, di quelle che piacevano a lui. «, perche? non vieni ad aiutarmi? Un tempo ti piaceva giocare fuori con l’acqua, ricordi?» chiese, indicando il mandarino ...